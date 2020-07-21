توضيح من «أبشر» لتجاوز مشكلة «رسائل عدم التحديث»

أوضحت منصة أبشر طريقة تفادي مشكلة الرسائل التي تتضمن عدم إمكانية تحديث البيانات للمستفيدين، والتي تصلهم إلكترونيًا في حال التعامل مع المنصة؛ لتحديث البيانات.

جاء ذلك ردًا من المنصة، على تساؤل تلقته عبر «تويتر»، بشأن رسالة وردت لأحد المستفيدين تتضمن «عدم إمكانية التسجيل» لتحديث البيانات. فيما قالت «أبشر»، إنَّ العميل يمكنه الدخول إلى حسابه عبر منصة أبشر، ومن خلال تبويب «خدماتي» يتم النقر على أيقونة «خدمات- الخدمات العامة- الرسائل والطلبات- المديرية العامة للجوازات» إرسال الطب، وذلك بعد الدخول للرابط التالي: اضغط هنـا