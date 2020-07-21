بالدخول لحساب العميل بالمنصة
أوضحت منصة أبشر طريقة تفادي مشكلة الرسائل التي تتضمن عدم إمكانية تحديث البيانات للمستفيدين، والتي تصلهم إلكترونيًا في حال التعامل مع المنصة؛ لتحديث البيانات.
جاء ذلك ردًا من المنصة، على تساؤل تلقته عبر «تويتر»، بشأن رسالة وردت لأحد المستفيدين تتضمن «عدم إمكانية التسجيل» لتحديث البيانات. فيما قالت «أبشر»، إنَّ العميل يمكنه الدخول إلى حسابه عبر منصة أبشر، ومن خلال تبويب «خدماتي» يتم النقر على أيقونة «خدمات- الخدمات العامة- الرسائل والطلبات- المديرية العامة للجوازات» إرسال الطب، وذلك بعد الدخول للرابط التالي: اضغط هنـا
كانت هذه تفاصيل خبر توضيح من «أبشر» لتجاوز مشكلة «رسائل عدم التحديث» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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