مضاعفة عمليات النظافة إلى 7 غسلات يوميًا..

كثفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عمليات تنظيف وتعقيم الحرم المكي الشريف، كإجراءات احترازية لمواجهة جائحة كورونا. وذكر تقرير لـ«الإخبارية» أن عدد العمليات اليومية ارتفع إلى سبع غسلات بدلًا من ثلاث؛ حيث استخدمت فرق الرئاسة أحدث تقنيات التعقيم، وأكملت استعدادتها كافة؛ لاستقبال الحجيج في جميع أركان الحرم. Advertisements اقرأ أيضًا: «شؤون الحرمين» تطلق 6 محاور متنوعة لخدمة ضيوف الرحمن الشيخ السند: خطة استثنائية لموسم الحج.. ومبادرات رقمية لضيوف الرحمن

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. تعقيم الحرم المكي استعدادًا لاستقبال ضيوف الرحمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.