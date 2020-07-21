بالصور.. إزالة 16 ألف صَبّة خرسانية من مختلف أحياء الرياض

قامت أمانة منطقة الرياض، بإزالة أكثر من 16 ألف صَبَّة خرسانية عشوائية بمختلف أحياء العاصمة.

وذكرت أمانة الرياض –عبر حسابها بتويتر- أنه للارتقاء بمظهر المدينة الحضاري، تمت إزالة أكثر من ١٦ ألف صبة خرسانية عشوائية في مختلف أرجاء العاصمة خلال الـ٩٠ يومًا الماضية.

من جهة أخرى، نفذت أمانة الرياض أكثر من 5 آلاف جولة إصحاح بيئي خلال الأيام الـ٧ الماضية، وذلك من أجل بيئة سكنية صحية.

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