بالصور.. إزالة 16 ألف صَبّة خرسانية من مختلف أحياء الرياض

للارتقاء بالمظهر الحضاري..
قامت أمانة منطقة الرياض، بإزالة أكثر من 16 ألف صَبَّة خرسانية عشوائية بمختلف أحياء العاصمة.
وذكرت أمانة الرياض –عبر حسابها بتويتر- أنه للارتقاء بمظهر المدينة الحضاري، تمت إزالة أكثر من ١٦ ألف صبة خرسانية عشوائية في مختلف أرجاء العاصمة خلال الـ٩٠ يومًا الماضية.
من جهة أخرى، نفذت أمانة الرياض أكثر من 5 آلاف جولة إصحاح بيئي خلال الأيام الـ٧ الماضية، وذلك من أجل بيئة سكنية صحية.
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