

الرياض 30 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 21 يوليو 2020 م واس

أوضح مركز القيادة والتحكم في الرياض أن إجمالي عدد المستفيدين من خدمات عيادات "تطمن" في الرياض تجاوز 96000 ألف مستفيد، وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن.

يذكر أن عيادات (تطمن) مخصّصة لخدمة كل مَنْ يشعر بأعراض

// انتهى //

10:47ت م

0038



الرياض 30 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 21 يوليو 2020 م واسأوضح مركز القيادة والتحكم في الرياض أن إجمالي عدد المستفيدين من خدمات عيادات "تطمن" في الرياض تجاوز 96000 ألف مستفيد، وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن.يذكر أن عيادات (تطمن) مخصّصة لخدمة كل مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، التي قد يصاحبها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين، ومقيمين، أو مخالفي نظام الإقامة.// انتهى //10:47ت م0038

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أكثر من 96000 ألف مستفيد من خدمات عيادات "تطمن" في الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.