

مكة المكرمة 30 ذو القعدة 1441 ه الموافق 21 يوليو 2020 م واس

نفَّذت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية المعابدة الفرعية أمس حملة على الباعة الجائلين المخالفين، وذلك ضمن الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها البلدية على الباعة، بهدف القضاء على هذه الظاهرة والتأكد من سلامة المواد الغذائية وتطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية وفقاً للأنظمة واللوائح المتبعة.

وأوضح رئيس بلدية المعابدة الفرعية المهندس غيث بن حامد الشنبري أنه تمت مصادرة 800 كيلوجراماً من الخضروات و الفواكه تم ضبطها مع الباعة الجائلين المخالفين في منطقة جبل النور، حيث تم تسليم 670 كيلوجراماً من الخضروات و الفواكه بعد التأكد من سلامتها لجمعية إكرام لحفظ الطعام، وإتلاف 130 كيلوجراماً فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأكَّد "الشنبري" أنَّ الأمانة تسعى لتحقيق أعلى المستويات في الرقابة الصحية، لافتاً إلى الدور الكبير للمواطنين والمقيمين في الحد من الباعة الجائلين، وذلك بالشراء من المحلات النظامية المرخصة والمستوفية للاشتراطات الصحية، داعياً الجميع في حال وجود ملاحظات أو مخالفات بلدية التواصل عبر رقم البلاغات الموحد (940)، ليتم اتخاذ جميع الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة.

// انتهى //

10:32ت م

0036





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة العاصمة المقدسة تصادر 800 كجم خضروات وفواكه في نطاق بلدية المعابدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.