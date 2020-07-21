السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية بنجران تنظم برنامج "عشر ذي الحجة"



نجران 30 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 21 يوليو 2020 م واس

ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران بالتعاون مع جمعية الدعوة و الإرشاد وتوعية الجاليات " بصائر " ابتداءً من يوم غد، برنامجاً دعوياً بعنوان "فضل عشر ذي الحجة"،ويشتمل على سلسلة من الكلمات الدعوية والإرشادية تتناول الحديث عن فضل عشر ذي الحجة، يلقيها نخبة من الدعاة في عدد من جوامع ومساجد المنطقة.

وأوضح المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران عبدالرحمن بن سعد العصيمي أن هذه الكلمات تأتي في إطار البرامج والمناشط التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية في مختلف مناطق المملكة، لتبصير الناس بأمور دينهم ، واستثمار الأوقات والأيام الفاضلة بالأعمال الصالحة ، وما يهم المسلم خلال أيام عشر ذي الحجة.

// انتهى //

10:22ت م

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