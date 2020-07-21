السعودية اليوم / "فضل عشر ذي الحجة" محاضرة بالشؤون الإسلامية بنجران غداً



نجران 30 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 21 يوليو 2020 م واس

ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران بالتعاون مع جمعية الدعوة و الإرشاد وتوعية الجاليات "بصائر"، غداً ، محاضرة توعوية بعنوان "فضل عشر ذي الحجة"، وذلك بمسجد الوليد بن جابر بحي الفيصلية بمدينة نجران.

وتأتي المحاضرة التي تُقام بعد صلاة العشاء ضمن مناشط وبرامج فرع الشؤون الإسلامية بالمنطقة خلال العام الحالي لتبصير الناس بأمور دينهم.

//انتهى//

10:05ت م

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