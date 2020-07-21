السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا



طوكيو 30 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 21 يوليو 2020 م واس

سجلت كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية ، 45 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت المراكز الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 13816 إصابة ، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 296 حالة وفاة .

// انتهى //

09:58ت م

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طوكيو 30 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 21 يوليو 2020 م واسسجلت كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية ، 45 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد .وأفادت المراكز الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 13816 إصابة ، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 296 حالة وفاة .// انتهى //09:58ت م0028

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