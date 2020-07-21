السعودية اليوم / الشيخ السديس يجتمع بالوكلاء لمناقشة استعدادات الرئاسة لاستقبال ضيوف الرحمن



مكة المكرمة 30 ذو القعدة 1441 ه الموافق 21 يوليو 2020 م واس.

اجتمع معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أمس ، بالوكلاء لمناقشة استعدادات الرئاسة لاستقبال ضيوف الرحمن، بحضور وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد المنصوري، ووكيل الرئيس العام للشؤون الإدارية والمالية الدكتور سعد المحيميد.

وأثنى معاليه على ما تقوم به وكالات الرئاسة من جهود ملموسة وخطط مدروسة لتقديم أفضل الخدمات لقاصدي المسجد الحرام.

وأوصى معالي الرئيس العام ببذل المزيد من الجهود مع بداية موسم الحج لاستقبال ضيوف الرحمن وتسهيل مناسكهم ليؤدوها بكل يسر وطمأنينة.

وشدد السديس على ضرورة تكثيف الإجراءات الاحترازية وأساليب الوقاية لإبعاد خطر

// انتهى //

09:58ت م

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مكة المكرمة 30 ذو القعدة 1441 ه الموافق 21 يوليو 2020 م واس.اجتمع معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أمس ، بالوكلاء لمناقشة استعدادات الرئاسة لاستقبال ضيوف الرحمن، بحضور وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد المنصوري، ووكيل الرئيس العام للشؤون الإدارية والمالية الدكتور سعد المحيميد.وأثنى معاليه على ما تقوم به وكالات الرئاسة من جهود ملموسة وخطط مدروسة لتقديم أفضل الخدمات لقاصدي المسجد الحرام.وأوصى معالي الرئيس العام ببذل المزيد من الجهود مع بداية موسم الحج لاستقبال ضيوف الرحمن وتسهيل مناسكهم ليؤدوها بكل يسر وطمأنينة.وشدد السديس على ضرورة تكثيف الإجراءات الاحترازية وأساليب الوقاية لإبعاد خطر فيروس كورونا المستجد -بإذن الله تعالى-.// انتهى //09:58ت م0027

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