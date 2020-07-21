السعودية اليوم / "دعوي الحوية" ينظم غداً درساً بعنوان " فضائل الحج وأحكامه "



الطائف 30 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 21 يوليو 2020 م واس

تنظم جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالحوية غداً درساً بعنوان " فضائل الحج وأحكامه "، عقب صلاة العشاء بجامع اللحياني بالحوية.

ويأتي هذا الدرس ضمن الدروس اليومية للجمعية، ولتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم.

// انتهى //

09:15ت م

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