شكرا لقرائتكم خبر عن السديس : تكثيف الإجراءات الاحترازية لاستقبال ضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل
وأثنى على ما تقوم به وكالات الرئاسة من جهود ملموسة وخطط مدروسة لتقديم أفضل الخدمات لقاصدي المسجد الحرام.
وأوصى الرئيس العام ببذل المزيد من الجهود مع بداية موسم الحج لاستقبال ضيوف الرحمن وتسهيل مناسكهم ليؤدوها بكل يسر وطمأنينة. وشدد السديس على ضرورة تكثيف الإجراءات الاحترازية وأساليب الوقاية لإبعاد خطر فيروس كورونا المستجد -بإذن الله تعالى-.
كانت هذه تفاصيل خبر السديس : تكثيف الإجراءات الاحترازية لاستقبال ضيوف الرحمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.