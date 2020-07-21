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السديس : تكثيف الإجراءات الاحترازية لاستقبال ضيوف الرحمن

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اجتمع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أمس ، بالوكلاء لمناقشة استعدادات الرئاسة لاستقبال ضيوف الرحمن، بحضور وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد المنصوري، ووكيل الرئيس العام للشؤون الإدارية والمالية الدكتور سعد المحيميد.

وأثنى على ما تقوم به وكالات الرئاسة من جهود ملموسة وخطط مدروسة لتقديم أفضل الخدمات لقاصدي المسجد الحرام.

وأوصى الرئيس العام ببذل المزيد من الجهود مع بداية موسم الحج لاستقبال ضيوف الرحمن وتسهيل مناسكهم ليؤدوها بكل يسر وطمأنينة. وشدد السديس على ضرورة تكثيف الإجراءات الاحترازية وأساليب الوقاية لإبعاد خطر -بإذن الله تعالى-.

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