- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم اليوم.. إغلاق بوابة القبول في جامعات الرياض الحكومية للطالبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
اليوم.. إغلاق بوابة القبول في جامعات الرياض الحكومية للطالبات
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بالرياض أن اليوم الثلاثاء هو موعد إغلاق بوابة القبول في جامعات الرياض للطالبات.
وتشمل بوابة القبول الموحد للطالبات في مدينة الرياض جامعات:
يذكر أن التقديم للطالبات بدأ يوم الأربعاء (24/11/1441هـ)، وسيتم إغلاق بوابة القبول يوم الثلاثاء (30/11/1441هـ).
– وحثت اللجنة الطلاب والطالبات على معرفة تفاصيل الجدول الزمني، ومعايير وإجراءات القبول عبر بوابتي القبول الموحد:
– بوابة القبول الموحد للطالبات في مدينة الرياض (www.rgu-admit.edu.sa).
جديد الأخبار
المزيد
كانت هذه تفاصيل خبر اليوم.. إغلاق بوابة القبول في جامعات الرياض الحكومية للطالبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.