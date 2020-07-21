2020-07-21

اليوم.. إغلاق بوابة القبول في جامعات الرياض الحكومية للطالبات

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بالرياض أن اليوم الثلاثاء هو موعد إغلاق بوابة القبول في جامعات الرياض للطالبات.

وتشمل بوابة القبول الموحد للطالبات في مدينة الرياض جامعات:

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يذكر أن التقديم للطالبات بدأ يوم الأربعاء (24/11/1441هـ)، وسيتم إغلاق بوابة القبول يوم الثلاثاء (30/11/1441هـ).

– وحثت اللجنة الطلاب والطالبات على معرفة تفاصيل الجدول الزمني، ومعايير وإجراءات القبول عبر بوابتي القبول الموحد:

– بوابة القبول الموحد للطالبات في مدينة الرياض (www.rgu-admit.edu.sa).

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