التجارة تُشهِّر بسوداني لحيازته ونقله لحوماً فاسدة بمكة المكرمة

2020-07-21

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

شهّرت وزارة التجارة مساء أمس (الاثنين) بوافد من الجنسية السودانية يعمل في منشأة لنقل السلع والمنتجات في مكة المكرمة.

وأدانت وزارة التجارة المقيم السوداني بحيازة كميات من اللحوم الفاسدة ونقلها بطريقة مخالفة للمواصفات.

وأصدرت المحكمة الجزائية بمكة حكماً بفرض غرامة مالية ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة.

Advertisements

كما تضمنت العقوبات التشهير بالمقيم من خلال نشر لائحة العقوبات على نفقته الخاصة.

هذا وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري، واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين؛ حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

وتحث “التجارة” عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق “بلاغ تجاري” على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

المزيد

جديد الأخبار