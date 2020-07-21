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2020-07-21 مجهولون يعبثون بجهاز ساهر على طريق رجال ألمع متابعات الخليج 365 - عمر آل قايد - محايل عسير تعرض جهاز الرصد الآلي للسرعة (ساهر) بمحايل، طريق رجال ألمع، التابعة لمنطقة عسير للعبث من قبل مجهولين. ووثقت “متابعات الخليج 365” مجموعة من الصور توضح سقوط الجهاز وإلحاق التلفيات والأضرار به . Advertisements ومن المحتمل أنه تم الاعتداء عليه من قبل مجهولين، ليُلحقوا به أضراراً جسيمة ، تستحق المساءلة والعقاب الرادع لكل من يعبث بمثل هذه الأنظمة التي أقرتها الدولة لحفظ الأرواح وغرس حب النظام والتقيد بالسرعات القانونية.



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