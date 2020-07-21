محمد بن مسعود - الدمام - خلال 90 يوماً في أرجاء العاصمة للارتقاء بالمظهر الحضاري أعلنت أمانة منطقة الرياض إزالة أكثر من 16 ألف صبة خرسانية عشوائية. وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: للارتقاء بمظهر مدينتنا الحضري.. #أمانة_منطقة_الرياض تزيل أكثر من 16 ألف صبة خرسانية عشوائية في مختلف أرجاء العاصمة خلال 90 يوماً.أمانة الرياض الرياض 21 يوليو 2020 - 30 ذو القعدة 1441 08:47 AM خلال 90 يوماً في أرجاء العاصمة للارتقاء بالمظهر الحضاري Advertisements أمانة الرياض: إزالة أكثر من 16 ألف صبة خرسانية عشوائية أمانة الرياض: إزالة أكثر من 16 ألف صبة خرسانية عشوائية أعلنت أمانة منطقة الرياض إزالة أكثر من 16 ألف صبة خرسانية عشوائية. وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: للارتقاء بمظهر مدينتنا الحضري.. #أمانة_منطقة_الرياض تزيل أكثر من 16 ألف صبة خرسانية عشوائية في مختلف أرجاء العاصمة خلال 90 يوماً. الكلمات المفتاحية ، أمانة الرياض: إزالة أكثر من 16 ألف صبة خرسانية عشوائية ،

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