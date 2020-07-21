السعودية | الجوازات: تمديد تأشيرة الخروج والعودة «آليًا» للوافدين

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 8:06 صباحًا, 21 يوليو 2020 م المناطق_الرياض أوضحت المديرية العامة للجوزات أن تمديد صلاحية تأشيرة الخروج والعودة سيتم آليًا بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني.

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