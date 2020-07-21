تنبيه من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

2020-07-21

متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة خلال هذا اليوم, تضمن استمرار نشاط الرياح السطحية، والأتربة المثارة, وتدني مدى الرؤية.

وبينت الإدارة أن الحالة تشمل المدينة المنورة، ومحافظات المهد، وبدر، ووادي الفرع، وينبع، وتستمر حتى الثامنة من مساء اليوم.

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وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكوناً لسحب رعدية ممطرة على مناطق ( نجران ، جازان، عسير ، الباحة ، الطائف).

فيما تؤثر الرياح النشطة على مناطق (الشرقية، الرياض، القصيم ، مكة المكرمة ، المدينة المنورة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18- 40كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج.

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