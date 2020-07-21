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السند يوضح حكم حلق الشعر وقص الأظافر للمضحي
متابعات الخليج 365 - الرياض
أوضح الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، حكم حلق الشعر وقص الأظافر للمضحي.
وقال الشيخ السند في برنامج ” يستفتونك ” المذاع عبر قناة الرسالة إن حكم الإمساك عن الشعر والأظافر لمن أراد أن يضحي، مسألة خلافية.
وأشار السند إلى أن مذهب الإمام أحمد على أن الواجب على من أراد أن يضحّي أن يُمسك، وبعض أهل العلم يرى أنها من باب السنة وليس من باب الواجب هذا محل خلاف.
وختم الشيخ السند بقوله: “لكن على كل حال هو مشروع من أراد أن يضحي ودخلت عشر شهر ذي الحجة أن يمسك عن شعره وأظافره حتى يضحي”.
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