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سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على 10 مناطق

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2020-07-21

سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على 10 مناطق

تتسبب في تدني الرؤية الأفقية

متابعات الخليج 365 - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكوناً لسحب رعدية ممطرة على مناطق ( نجران ، جازان، عسير ، الباحة ، الطائف).

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فيما تؤثر الرياح النشطة على مناطق (الشرقية، الرياض، القصيم ، مكة المكرمة ، المدينة المنورة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية الى شمالية غربية بسرعة 18- 40كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر الى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية الى شمالية شرقية بسرعة 10-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.



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