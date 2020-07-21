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أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين، اليوم الثلاثاء، تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، الإثنين، انخفاضاً من 22 حالة قبل يوم.
وقالت اللجنة إن من بين الإصابات الجديدة هناك ثماني حالات في إقليم شينجيانغ بأقصى غرب الصين، وكانت الحالات الثلاث الأخرى لأشخاص قادمين من الخارج.
وقالت اللجنة الوطنية إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الصين بلغ 83693 حالة حتى يوم أمس الاثنين، وظل عدد حالات الوفاة عند 4634 دون تغيير.الصين فيروس كورونا الجديد
الصين: 11 إصابة جديدة بكورونا منها 8 في شينجيانغوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-07-21
أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين، اليوم الثلاثاء، تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، الإثنين، انخفاضاً من 22 حالة قبل يوم.
وقالت اللجنة إن من بين الإصابات الجديدة هناك ثماني حالات في إقليم شينجيانغ بأقصى غرب الصين، وكانت الحالات الثلاث الأخرى لأشخاص قادمين من الخارج.
وقالت اللجنة الوطنية إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الصين بلغ 83693 حالة حتى يوم أمس الاثنين، وظل عدد حالات الوفاة عند 4634 دون تغيير.
21 يوليو 2020 - 30 ذو القعدة 1441
08:22 AM
3 حالات لأشخاص قادمين من الخارج
أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين، اليوم الثلاثاء، تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، الإثنين، انخفاضاً من 22 حالة قبل يوم.
وقالت اللجنة إن من بين الإصابات الجديدة هناك ثماني حالات في إقليم شينجيانغ بأقصى غرب الصين، وكانت الحالات الثلاث الأخرى لأشخاص قادمين من الخارج.
وقالت اللجنة الوطنية إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الصين بلغ 83693 حالة حتى يوم أمس الاثنين، وظل عدد حالات الوفاة عند 4634 دون تغيير.
، الصين: 11 إصابة جديدة بكورونا منها 8 في شينجيانغ ،
المصدر : الخليج 365
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