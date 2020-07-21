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أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أن حصيلة وفيات كوفيد-19 تجاوزت 80 ألفًا، اليوم الاثنين، بعد تسجيل 632 وفاة إضافية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية لكوفيد-19 في البرازيل إلى 80.120 وفاة من أصل أكثر من 2.1 مليون إصابة؛ بينها 20.257 إصابة جديدة سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بحسب بيانات الوزارة التي يعتبر المجتمع العلمي في البلاد.فيروس كورونا الجديد
21 يوليو 2020 - 30 ذو القعدة 1441 08:16 AM
بعد تسجيل 632 وفاة إضافية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضيةالبرازيل: تسجيل أكثر من 80 ألف وفاة جراء فيروس كورونا
أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أن حصيلة وفيات كوفيد-19 تجاوزت 80 ألفًا، اليوم الاثنين، بعد تسجيل 632 وفاة إضافية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية لكوفيد-19 في البرازيل إلى 80.120 وفاة من أصل أكثر من 2.1 مليون إصابة؛ بينها 20.257 إصابة جديدة سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بحسب بيانات الوزارة التي يعتبر المجتمع العلمي في البلاد.
، البرازيل: تسجيل أكثر من 80 ألف وفاة جراء فيروس كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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