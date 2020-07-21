، البرازيل: تسجيل أكثر من 80 ألف وفاة جراء فيروس كورونا ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد تسجيل 632 وفاة إضافية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أن حصيلة وفيات كوفيد-19 تجاوزت 80 ألفًا، اليوم الاثنين، بعد تسجيل 632 وفاة إضافية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية لكوفيد-19 في البرازيل إلى 80.120 وفاة من أصل أكثر من 2.1 مليون إصابة؛ بينها 20.257 إصابة جديدة سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بحسب بيانات الوزارة التي يعتبر المجتمع العلمي في البلاد.فيروس كورونا الجديد