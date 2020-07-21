" الخضيري " يحذر من تناول اللقيمات والسمبوسة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): حذر الدكتور فهد الخضيري أستاذ وعالم الأبحاث والمسرطنات، من الإفراط في تناول المعجنات المقلية. حذر الدكتور فهد الخضيري أستاذ وعالم الأبحاث والمسرطنات، من الإفراط في تناول المعجنات المقلية. وقال الخضيري:" أثبتت دراسات وأبحاث طبية أن كثرة تناول المقليات (الدونات والسمبوسة واللقيمات وأي معجنات مقلية ومتشربة للزيت) قد يكون أحد أسباب مرض السكر " . وتابع: " قلي المعجنات يرفع مستوى مستقبلات الجلايكوجين AGE وRAGE الضارة إلى 400% " . ونصح الخضيري باستخدام " القلاية الهوائية لأنها اقل ضررا " على حد قوله.

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