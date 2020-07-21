شكرا لمتابعة خبر عن حمود أبو طالب عن الاجتماع الخبيث: قطر تمعن في خياناتها للعرب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

استنكر الكاتب حمود أبو طالب، لقاء وزيري الدفاع القطري والتركي، مع وزير داخلية حكومة الوفاق الليبية، فتحى باشاغا.

وقال أبو طالب: " ما تزال قطر تمعن في خياناتها وانسلاخها المشين من المحيط العربي، في الوقت الذي فوض فيه البرلمان المصري الجيش لمواجهة عربدة تركيا في ليبيا، يجتمع وزير الدفاع القطري مع نظيره التركي في اسطنبول للتنسيق لمواجهة مصر".

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وأضاف: " لن يستطيع المرتزقة والخونة مواجهة جيش عربي بعقيدة وطنية " .

وتدعم تركيا حليفة قطر، بشكل مباشر بالسلاح والمرتزقة، حكومة الوفاق التي يرأسها فائز السراج، ومليشيات متحالفة معها، ضد الجيش الوطني الليبي، المدعوم من البرلمان.