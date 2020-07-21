الخثلان: أمر هام على المُضحي فعله قبل غروب شمس اليوم

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أعاد الشيخ سعد الخثلان، تذكير المضحين في عيد الأضحى، بالأخذ من الشعر والأظافر قبل غروب شمس اليوم الثلاثاء.

وقال الخثلان في رسالته: ” تذكير لمن أراد أن يضحي:أن يبادر بأخذ مايحتاج لأخذه من الشعر والأظافر قبل غروب شمس هذا اليوم ( الثلاثاء 30ذي القعدة1441هـ) ” .

وتابع: ” فإنه بغروب شمس هذا اليوم تدخل عشر ذو الحجة وقد قال النبي ﷺ: إذا دخلت هذه العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي “.

