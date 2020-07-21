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أعاد الشيخ سعد الخثلان، تذكير المضحين في عيد الأضحى، بالأخذ من الشعر والأظافر قبل غروب شمس اليوم الثلاثاء.
وقال الخثلان في رسالته: ” تذكير لمن أراد أن يضحي:أن يبادر بأخذ مايحتاج لأخذه من الشعر والأظافر قبل غروب شمس هذا اليوم ( الثلاثاء 30ذي القعدة1441هـ) ” .
وتابع: ” فإنه بغروب شمس هذا اليوم تدخل عشر ذو الحجة وقد قال النبي ﷺ: إذا دخلت هذه العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي “.
كانت هذه تفاصيل خبر الخثلان: أمر هام على المُضحي فعله قبل غروب شمس اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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