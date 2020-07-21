وزارة الداخلية تعلن عن 40 وظيفة صحية للرجال والنساء في عدة مناطق

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تعلن الإدارة العامة لصحة السجون بوزارة الداخلية عن طرح (40) وظيفة صحية للرجال والنساء حملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى في (برنامج التشغيل الذاتي) بالمراكز الصحية والعيادات الطبية بالسجون في كل من (جدة، الرياض، جازان، الدمام) على النحو التالي:

– طبيب نائب أنف وأذن وحنجرة (عدد 1 – للرجال – جدة)

– طبيب نائب نفسية (عدد 1 – للرجال – الرياض)

– طيب نائب باطنة (عدد 4 – للرجال – الرياض، جازان)

– طبيب مقيم طب وجراحة (عدد 5 – للرجال – الرياض، جازان، جدة)

– طبيب مقيم طب وجراحة (عدد 2 – للنساء – الرياض)

– أخصائي غير طيب طب طوارئ (عدد 2 – للرجال – الرياض، جازان)

– أخصائي غير طبيب طب طوارئ (عدد 1 – للنساء – جدة)

– فني سجلات طبية (عدد 2 – للرجال – جدة، جازان)

– فني تمريض (عدد 13 – للرجال – الرياض، جدة، جازان)

– فني تمريض (عدد 3 – للنساء – الرياض، جدة)

– فني سكرتير طبي (عدد 1 – للنساء – جدة)

– فني أشعة (عدد 3 – للرجال – الدمام، جازان)

– فني مختبر (عدد 2 – للرجال – جازان)

للإطلاع على تفاصيل الوظائف وشروط شغلها: إضغط هنا

الشروط العامة:

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– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– حاصل على تصنيف من الهيئة السعودية للتخصصات الطبية.

– إجتياز الاختبارات والمقابلة الشخصية التي ستحدد لاحقاً حسب التخصص.

الوثائق المطلوبة عند التقديم:

– السيرة الذاتية.

– صورة من المؤهلات العلمية والعملية.

– السجل الأكاديمي.

– صورة من إثبات الهوية.

– بطاقة التصنيف المهني وشهادة التسجيل والتصنيف من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لا تقل المدة عن 6 أشهر.

طريقة التقيد:

يبدأ التقديم من اليوم الثلاثاء 1441/11/30هـ عبر إرسال الوثائق المطلوبة أعلاه إلى البريد الإلكتروني: [email protected] مع تحديد الوظيفة المطلوبة، في موعد أقصاه الخميس 1441/12/9هـ (الموافق 2020/7/30م).

تفاصيل أكثر:

https://www.wadhefa.com/job_a…

