وزارة الصحة تعلن 150 وظيفة أخصائي للرجال والنساء بمختلف المناطق

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تعلن وزارة الصحة عن فتح باب التقديم لشغل (150) وظيفة (أخصائي غير طبيب) في تخصص (العلاج التنفسي) للجنسين من حملة البكالوريوس والماجستير في جميع مناطق ومحافظات المملكة على النحو التالي:
الشروط:
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– حاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير في نفس التخصص المطلوب.
– توفر شهادة تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية متوافقة مع مسمى الوظيفة.
– لا يشترط الخبرة.
جهات العمل للوظائف الرجالية:
– الشئون الصحية بمحافظة القريات
– الشئون الصحية بمنطقة تبوك
– الشئون الصحية بمحافظة جدة
– الشئون الصحية بمنطقة جازان
– الشئون الصحية بمحافظة حفر الباطن
– الشئون الصحية بمنطقة نجران
– الشئون الصحية بمحافظة الطائف
– الشئون الصحية بمحافظة بيشة
– الشئون الصحية بمنطقة القصيم
– الشئون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية
– الشئون الصحية بمنطقة الباحه
– الشئون الصحية بمنطقة حائل
– الشئون الصحية بمنطقة الرياض
– لشئون الصحية بمنطقة عسير
– الشئون الصحية بمنطقة مكة المكرمة
– الشئون الصحية بمحافظة القنفذة
– الشئون الصحية بمنطقة الجوف
جهات العمل للوظائف النسائية:
– الشئون الصحية بمحافظة جدة
– الشئون الصحية بمنطقة جازان
– الشئون الصحية بمحافظة حفر الباطن
– الشئون الصحية بمنطقة القصيم
– الشئون الصحية بمحافظة الطائف
– الشئون الصحية بمنطقة الباحه
– الشئون الصحية بمنطقة حائل
– الشئون الصحية بمنطقة الرياض
– الشئون الصحية بمنطقة مكة المكرمة
– الشئون الصحية بمنطقة عسير
– الشئون الصحية بالمنطقة الشرقية
طريقة التقديم:
التقديم عن طريق الرابط: https://s.moh.gov.sa/jobs اعتباراً من غداً الثلاثاء 1441/11/30هـ (الموافق 2020/7/21م) ولمدة (3) أيام حتى الخميس القادم 1441/12/2هـ (الموافق 2020/7/23م).
تفاصيل أكثر:
https://www.wadhefa.com/job_a…
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