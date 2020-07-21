وزارة الصحة تعلن 150 وظيفة أخصائي للرجال والنساء بمختلف المناطق

︎ :

.



تعلن وزارة الصحة عن فتح باب التقديم لشغل (150) وظيفة (أخصائي غير طبيب) في تخصص (العلاج التنفسي) للجنسين من حملة البكالوريوس والماجستير في جميع مناطق ومحافظات المملكة على النحو التالي:

الشروط:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– حاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير في نفس التخصص المطلوب.

– توفر شهادة تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية متوافقة مع مسمى الوظيفة.

– لا يشترط الخبرة.

جهات العمل للوظائف الرجالية:

Advertisements

– الشئون الصحية بمحافظة القريات

– الشئون الصحية بمنطقة تبوك

– الشئون الصحية بمحافظة جدة

– الشئون الصحية بمنطقة جازان

– الشئون الصحية بمحافظة حفر الباطن

– الشئون الصحية بمنطقة نجران

– الشئون الصحية بمحافظة الطائف

– الشئون الصحية بمحافظة بيشة

– الشئون الصحية بمنطقة القصيم

– الشئون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية

– الشئون الصحية بمنطقة الباحه

– الشئون الصحية بمنطقة حائل

– الشئون الصحية بمنطقة الرياض

– لشئون الصحية بمنطقة عسير

– الشئون الصحية بمنطقة مكة المكرمة

– الشئون الصحية بمحافظة القنفذة

– الشئون الصحية بمنطقة الجوف

جهات العمل للوظائف النسائية:

– الشئون الصحية بمحافظة جدة

– الشئون الصحية بمنطقة جازان

– الشئون الصحية بمحافظة حفر الباطن

– الشئون الصحية بمنطقة القصيم

– الشئون الصحية بمحافظة الطائف

– الشئون الصحية بمنطقة الباحه

– الشئون الصحية بمنطقة حائل

– الشئون الصحية بمنطقة الرياض

– الشئون الصحية بمنطقة مكة المكرمة

– الشئون الصحية بمنطقة عسير

– الشئون الصحية بالمنطقة الشرقية

طريقة التقديم:

التقديم عن طريق الرابط: https://s.moh.gov.sa/jobs اعتباراً من غداً الثلاثاء 1441/11/30هـ (الموافق 2020/7/21م) ولمدة (3) أيام حتى الخميس القادم 1441/12/2هـ (الموافق 2020/7/23م).

تفاصيل أكثر:

https://www.wadhefa.com/job_a…

