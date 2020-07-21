بنك الرياض يعلن وظائف إدارية للجنسين حديثي التخرج بمختلف المناطق

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يعلن بنك الرياض عن فتح باب التوظيف للرجال والنساء لشغل وظائف (مسؤول خدمة عملاء) في فروع البنك بكل من (المنطقة الوسطى، المنطقة الشرقية، المنطقة الغربية، الحدود الشمالية) لحملة البكالوريوس في التخصصات التالية:

– المالية

– المحاسبة

– التسويق

– المبيعات

– الموارد البشرية

– إدارة الأعمال

الشروط:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– حاصل على درجة البكالوريوس في أحد التخصصات أعلاه.

– إجادة اللغة الإنجليزية والعربية.

– لا يشترط الخبرة.

المزايا:

– رواتب ومزايا مالية مجزية

– بدلات سنوية للإسكان.

– بدلات تنقل.

– بدلات حضانة أطفال.

– مكافآت خاصة مجزية.

– تأمين صحي للعائلة.

– نظام حوافز مبني على الأداء

– برامج تطويرية.

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الوصف الوظيفي:

تنفيذ خطة المبيعات وتحقيق الأهداف المحددة من خلال تزويد العملاء بالمعلومات والإرشادات حول المنتجات والخدمات المصرفية، وكذلك تلبية احتياجاتهم المصرفية مع ضمان خدمة عملاء فعالية وذات جودة عالية.

ملاحظة: الوظائف تناسب ذوي الاحتياجات الخاصة القادرين على التواصل وأداء المهام المكتبية.

نبذة عن البنك:

بنك الرياض أحد أكبر المؤسسات المالية العريقة في السعودية والشرق الأوسط ويقدم مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية والاستثمارية للأفراد والشركات، تأسس البنك كشركة مساهمة سعودية بناء على موافقة المقام السامي في غرة جمادى الأولى 1377 هـ (الموافق 23 نوفمبر 1957)، وتعتبر حكومة المملكة العربية السعودية أكبر المساهمين بالبنك

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً عن طريق الرابط: https://bit.ly/30ytVVw ويستمر حتى الإكتفاء بالعدد المطلوب.

ملاحظة: في حال عدم التمكن من فتح رابط التقديم يرجى تغيير المتصفح أو استخدام المتصفح فايرفوكس.

