AccuWeather يضيف توقعات طقس دقيقة لملء الفراغ الذي خلفه Dark Sky

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من المعلوم أن يكون تطبيق الطقس الشهير Dark Sky والمُستحوذ عليها حديثًا من قبل آبل، متاح لمستخدمي أندرويد لحتى بداية الشهر القادم، ليحين وقت البحث عن تطبيق طقس جديد، AccuWeather أحد أبرز هذه البدائل، والذي بالفترة الأخيرة أوجد الكثير من الإضافات والتحسينات على مستوى الخدمة.

على سبيل المثال، الحصول على تصميم ورمز جديدين، وخيارات التنبؤ بالدقيقة، والعديد من خيارات التخصيص، بما في ذلك الوضع المظلم، هذا كله والمزيد كان متاح كنسخة اختبار لمدة ثلاث شهور ماضية، والآن من المقرر أن يكون التطبيق متاح وبشكل رسمي لجميع مستخدمي أندرويد وبكافة المميزات التي تم الإعلان عنها سابقًا لسد فراغ Dark Sky.

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بالتالي، إذا كنت تستخدم حاليًا نسخة البيتا “التجريبية” من AccuWeather، فقد لا تكون هذه التغييرات جديدة بالنسبة لك، على كلٍ للمستخدمين الذي حصلوا للتو على التحديث، عند فتح التطبيق لأول مرة، سيتم الترحيب بك من خلال الشعار المعاد تصميمه، وستُلاحظ اعمتاد AccuWeather الآن على شريط تنقل سفلي، مما يتيح لك الوصول السريع لأدواته.



ومن على الصفحة الرئيسية، ستجد مقياس MinuteCast المميز بشكل بارز على مدار الساعة والذي سيعرض لك توقعات هطول الأمطار المحلية، ومن إعدادات التطبيق..، يمكنك اختيار السمة المناسبة لك، أو جعلها تعتمد على حالة النظام.

أخيرًا، من هذه اللحظة تحديث تطبيق الطقس AccuWeather يصل مستخدمي أندرويد ، وقد يصل إليك بعد أيام من الآن، فإذا كنت ترغب في الحصول على هذه التغيّرات اليوم وليس غدًا، فيمكنك الانضمام إلى الإصدار التجريبي عبر متجر جوجل بلاي من هنا، أو ببساطة تحميل التحديث عبر ملفه الـ APK من هنا.

