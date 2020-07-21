5 أجهزة قادمة من سامسونج في حدث الكشف عن نوت 20 أغسطس المقبل

︎ :

.



في الوقت الذي لا يفصلنا عن حدث سامسونج للكشف عن سلسلة نوت 20 الثلاثة أسابيع تقريباً زادت وتيرة التسريبات كما هي العادة؛ كما أصدرت الشركة تصريحاً رسمياً بنيتها الكشف عن 5 أجهزة في حدثها القادم!

التصريح الأخير حول الأجهزة الخمس جاء من رئيس قطاع الهواتف في الشركة حيث قال أننا سنقدم 5 أجهزة جديدة قوية مبنية على رؤيتنا لإرساء تجربة مبتكرة للمستخدم تتسم بالسلالة والاستمرارية أينما يكون.

ويأتي هذا الإعلان عقب تغريد سامسونج عبر حسابها في تويتر أمس الأحد فيديو تشويقي يشير إلى أجهزة أخرى سيكون لها محلاً من حدث الشركة بجوار الهاتف الرائد نوت 20؛ ومع التصريح الأخير فالأجهزة الخمسة المتوقعة هي ثلاث نسخ من نوت 20 والجيل الثاني من هاتفها القابل للطي فولد 2 بالإضافة للسماعة الجديدة Live Buds.

وتأكيداً للمعلومات ظهرت تسريبات وصوراً تظهر هاتف فولد 2 نشرها حساب التسريبات الشهير Ice Universe تظهر تحسينات على مستوى الشاشة الأمامية بحيث أصبحت تغطى كامل الواجهة كما كون الشاشة القابلة للطي قد تصبح 7.7 أو 8 بوصة.

هذا مع إظهار الصورة أيضاً امتلاك الهاتف كاميرات خلفية مشابهة لتلك التي سبق ورأيناها في تسريبات صور نوت 20، وبجانب ما سبق يدخل لوحي الشركة Tab S7 ضمن قائمة التوقعات بالنسبة للأجهزة التي سيتم الإعلان عنها حيث طالته التسريبات خلال الفترة الماضية أيضاً.

