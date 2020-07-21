وزارة الصحة تعلن «نسبة مبشرة» بشأن حالات التعافي من فيروس كورونا بالمملكة

كشفت وزارة الصحة، عن نسبة مبشرة بشأن التعافي من فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»، في المملكة بوصول إجمالي عدد حالات الشفاء من الفيروس إلى 203259 حالة، حتى أمس الاثنين، أي تعافي 80% من حالات الإصابة المسجلة في المملكة.

وكشفت الوزارة، أمس الاثنين، عن تسجيل 2429 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 253349 حالة، فيما تمَّ تسجيل 5524 حالة شفاء من الفيروس، ليصل الإجمالي إلى 203259 حالة، بينما تمَّ تسجيل 37 حالة وفاة، ليصل الإجمالي إلى 2523 حالة.

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