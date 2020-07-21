السعودية اليوم / المكسيك تسجل 5172 إصابة جديدة بكورونا و301 وفاة



مكسيكو سيتي 30 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 21 يوليو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك يوم امس الاثنين تسجيل 5172 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس

وقالت الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للأشخاص المصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.

// انتهى //

07:23ت م

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مكسيكو سيتي 30 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 21 يوليو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة في المكسيك يوم امس الاثنين تسجيل 5172 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و301 حالة وفاة إضافية ليصل مجمل الإصابات إلى 349396 وتبلغ الوفيات 39485.وقالت الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للأشخاص المصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.// انتهى //07:23ت م0011

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