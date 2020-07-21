السعودية اليوم / الصين تسجل 11 إصابة جديدة بكورونا منها 8 في شينجيانغ



بكين 30 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 21 يوليو 2020 م واس

أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين اليوم الثلاثاء تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بفيروس

وقالت اللجنة إن من بين الإصابات الجديدة هناك ثماني حالات في إقليم شينجيانغ بأقصى غرب الصين. وكانت الحالات الثلاث الأخرى لأشخاص قادمين من الخارج.

وقالت اللجنة الوطنية إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الصين بلغت 83693 حالة حتى يوم أمس الاثنين. وظل عدد حالات الوفاة عند 4634 دون تغيير.

// انتهى //

06:20ت م

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بكين 30 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 21 يوليو 2020 م واسأعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين اليوم الثلاثاء تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم 20 يوليو تموز انخفاضا من 22 حالة قبل يوم.وقالت اللجنة إن من بين الإصابات الجديدة هناك ثماني حالات في إقليم شينجيانغ بأقصى غرب الصين. وكانت الحالات الثلاث الأخرى لأشخاص قادمين من الخارج.وقالت اللجنة الوطنية إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الصين بلغت 83693 حالة حتى يوم أمس الاثنين. وظل عدد حالات الوفاة عند 4634 دون تغيير.// انتهى //06:20ت م0003

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