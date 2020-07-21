شكرا لمتابعة خبر عن بالصور..لحظة تسلم المُبلغ عن زميله المتحرش مكافأة ثمينة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وثقت مجموعة من الصورة، لحظه استلام المواطن الشاب أنس الدوسري، الذي فُصل من عمله بعدما أبلغ عن تحرش زميله بالمتسوقات، مركبة جديدة من رجل الأعمال الدكتور محمد الجذلاني.

وكان الجذلاني وعد بتقديم سيارة للشاب أنس، كما أعلن رجل الأعمال خالد الزنان تأمين وظيفة له في أحد المحال التجارية.

وكان أنس الدوسري أبلغ عن قيام مقيم عربي، يعمل معه بأحد محال الأفلاج التجارية، بالتحرش بالمتسوقات، وتم فصله من العمل لذلك.

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