- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لمتابعة خبر عن بالصور..لحظة تسلم المُبلغ عن زميله المتحرش مكافأة ثمينة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):وثقت مجموعة من الصورة، لحظه استلام المواطن الشاب أنس الدوسري، الذي فُصل من عمله بعدما أبلغ عن تحرش زميله بالمتسوقات، مركبة جديدة من رجل الأعمال الدكتور محمد الجذلاني.
وكان الجذلاني وعد بتقديم سيارة للشاب أنس، كما أعلن رجل الأعمال خالد الزنان تأمين وظيفة له في أحد المحال التجارية.
وكان أنس الدوسري أبلغ عن قيام مقيم عربي، يعمل معه بأحد محال الأفلاج التجارية، بالتحرش بالمتسوقات، وتم فصله من العمل لذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور..لحظة تسلم المُبلغ عن زميله المتحرش مكافأة ثمينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.