شكرا لمتابعة خبر عن بعد 5 سنوات في سجون السودان..إطلاق سراح سعودي متعثر بجهود رجال الأعمال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حامد العمري (صدى):

ساهم رجل البر والإحسان الشيخ سليمان الراجحي و الشيخ /صالح الراجحي ، في إطلاق سراح السجين السعودي الذي عاش 5 سنوات في سجون السودان لقضايا مالية استثمارية تعثر في سدادها.

الشيخ سليمان والشيخ صالح اللذان سمعا بقضية هذا المواطن لم يتأخروا ساعة ، وقاموا بتكليف محامين بالسودان بإنهاء كافة البلاغات الموجهة إلى السجين السعودي ، وحلها وسداد المبالغ المتعثرة عليه ، وذلك بمتابعة دقيقة من مدير مكتبهم بالسعودية الأستاذ / عمر بن محمد القحطاني ، الذي لايزال يترقب وصول السجين السعودي الى أراضي المملكة العربية السعودية لأسرته وحل جميع مشاكله المالية ، والقانونية بالسوادن والسعودية ورفع حظر منع السفر عنه ، وتسهيل كافة الإجراءات حسب القانون والنظام المتبع .

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ومن جانبها عبرت أسرة السجين السعودي عن شكرها وتقديرها للشيخ سليمان الراجحي والشيخ صالح الراجحي ، ولصاحبة السمو الملكي الأميرة / نورة بنت بندر بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو الأمير / محمد بن سعد بن خالد ال سعود. وسفير خادم الحرمين الشريفين بالخرطوم الأستاذ / علي حسن جعفر . والدكتور / خالد الملاحي .

والأستاذ المبدع / مدني النذير البشري ، والأستاذ الاعلامي/ فيصل الشهري والأستاذ من قسم الرعايا / فوزي مارش. والشيخ / ذيب الدوسري . والفريق اول/ م مدير عام الشرطة سابقا عادل البشاير ومدير عام سجون جمهورية السودان اللواء حقوقي / فيصل عربي والعميد / منتصر عبدالغفار آدم . والعقيد / محمد موسى فضل المولى .

ومنسوبي سجون مدينة الهدى الاصلاحية بالسودان ضباط وصف ضباط لما قدموه من مساعدة ومتابعة ومخاطبة واتصال وعلاج وتوصيات لهذا السجين للعودة لذويه مع العلم بأن ليس هناك سجناء خليجيون بجمهورية السودان .