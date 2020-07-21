شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..السند يوضح حكم نبش القبور لتوسعة الطرق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأسبق الدكتور عبدالرحمن السند، حكم نبش القبور القديمة التي لها أكثر من ألفي عام بغرض توسعة الطرق أو أي مصلحة عامة.

وقال السند خلال لقائه ببرنامج " يستفتونك "، إن القبور التي دفن فيها أموات لها حرمتها ويجب أن تبقى، إلا إذا قامت مصالح عظمى.

وأضاف: " المصالح العظمى مرجعها لولي الأمر وإلى النظر المصلحي الشرعي في هذه المسألة، أما الأصل العام فيجب احترام القبور التي احتوت على أموات وعدم نبشها " .