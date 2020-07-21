شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي 80 % من مصابي كورونا بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

أوضحت وزارة الصحة أمس، أن نسبة المتعافين في المملكة من فيروس كورونا المستجد تجاوزت 80٪ من إجمالي الحالات المسجلة، وبلغ عدد المتعافين 203259 حالة، وذلك بعد إضافة 5524 حالة تعافٍ جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت الصحة إلى 2429 حالة مؤكدة جديدة لكورونا، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 253349 حالة، من بينها 47567 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، ومنها 2196 حالة حرجة، وتوزعت الحالات الجديدة ما بين 37% إناث، و63% ذكور، وحسب الأعمار، كبار السن 5%، و10% أطفال، و85% بالغين. فيما بلغ عدد الوفيات 2523 حالة، بإضافة 37 حالة وفاة جديدة، لافتة إلى إجراء 57498 فحصا جديدا.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت «الصحة» التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق «موعد» أو زيارة «عيادات تطمن» التي هيأتها «الصحة» لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس «كورونا»، والبالغ عددها 237 عيادة، أو الاتصال برقم مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق «واتس آب» عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة المستجدات، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.‏