التشهير بمقيم يبيع اللحوم الفاسدة في مكة

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): شهرت وزارة التجارة بمقيم سوداني الجنسية يدعى " هارون حسين "؛ وذلك إثر صدور حكم قضائي بثبوت مخالفته لحيازته اللحوم الفاسدة، ونقلها بطريقة مخالفة للمواصفات في مكة المكرمة. شهرت وزارة التجارة بمقيم سوداني الجنسية يدعى " هارون حسين "؛ وذلك إثر صدور حكم قضائي بثبوت مخالفته لحيازته اللحوم الفاسدة، ونقلها بطريقة مخالفة للمواصفات في مكة المكرمة. وأصدرت المحكمة الجزائية بمكة حكمًا بفرض غرامة مالية على المقيم، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، ونشر الحكم على نفقة المخالف. يذكر أن وزارة التجارة تمنح مكافأة مالية للمبلِّغين عن جريمة التستر التجاري، تصل إلى 30 % من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها.

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