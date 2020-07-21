أخبار السعودية اليوم.. الموارد البشرية تعلن مواعيد إجازة عيد الأضحى.. «التأمينات» تكشف موعد صرف تعويضات السعوديين بالقطاع الخاص

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم حيث تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز اتصالات هاتفية من قادة الدول العربية للاطمئنان على صحته، كما حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مواعيد إجازة عيد الأضحى المبارك للقطاعين العام والخاص، وإلى التفاصيل:

ملك البحرين وعاهل الأردن وأمير الكويت يتصلون بخادم الحرمين

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اتصالات هاتفية، من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين والملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك الأردن والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، اطمأنوا خلالها على صحته.

ولي العهد يتلقى اتصالًا من نظيره الكويتي للاطمئنان على صحة الملك

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، اتصالًا هاتفيًا من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت، للاطمئنان على صحة خادم الحرمين الشريفين.

المحكمة العليا: غدًا الثلاثاء المتمِّم لشهر ذي القعدة

أعلنت المحكمة العليا أن الثلاثاء هو المكمل للثلاثين من شهر ذي القعدة، ويوم الخميس الموافق 30 يوليو، الوقوف بعرفة؛ حيث سيكون يوم الجمعة بعد المقبل أول أيام عيد الأضحى المبارك، كما جددت دعوتها إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة، مساء الاثنين «19 ذي القعدة 1441هـ».

تعذّر رؤية هلال ذي الحجة.. وغدًا المتمم لشهر ذي القعدة

تعذّرت رؤية هلال شهر ذي الحجة في مرصد «تمير»؛ حيث يكون الثلاثاء، هو المتمم لشهر ذي القعدة، ويوم الجمعة بعد المقبل أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وزارة الموارد البشرية تعلن مواعيد إجازة عيد الأضحى للقطاعين العام والخاص

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مواعيد إجازة عيد الأضحى المبارك للقطاع العام وتبدأ بنهاية دوام يوم الخميس 2 ذي الحجة على أن يستأنف العمل يوم الأحد 19 ذي الحجة، مشيرة إلى أنَّ إجازة القطاع الخاص والقطاع غير الربحي مدتها 4 أيام.

التأمينات الاجتماعية تعلن مواعيد صرف تعويضات السعوديين بالقطاع الخاص

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مواعيد تقديم المنشأة والمشترك طلب صرف تعويض شهر يوليو للعاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، موضحة أنه يجب على المنشأة أن تتقدم بطلب الدعم قبل نهاية يوم 21 يوليو 2020، والمشترك يتقدم بطلب صرف التعويض قبل نهاية يوم 23 يوليو، ويتم صرف التعويض للمتقدمين بداية شهر أغسطس.

الصحة: تسجيل 2429 إصابة جديدة بكورونا.. ووفاة 37 حالة

كشفت وزارة الصحة، عن تسجيل 2429 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 253349 حالة، كما أوضحت أنه تمَّ تسجيل 5524 حالة شفاء من الفيروس، ليصل الإجمالي إلى 203259 حالة، بينما تمَّ تسجيل 37 حالة وفاة، ليصل الإجمالي إلى 2523 حالة.

بالأرقام.. خريطة التعافي الجديدة من فيروس كورونا في عموم المملكة

تصدرت مدينة الرياض قائمة المدن السعودية في حالات التعافي، مسجلةً شفاء 1676 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ وذلك من أصل 203259 حالة شفاء في مدن المملكة منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد وحتى الآن.

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«التنمية الاجتماعية»: توصلنا إلى «معنَّفة الرياض».. وجارٍ التحقق

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ناصر الهزاني، إنه تم التعرف على موقع الحالة التي تعرضت للتعنيف في منطقة الرياض، عبر فريق وحدة الحماية الاجتماعية بالمنطقة، موضحًا أنه جارٍ المتابعة والتحقق مع الجهات ذات الاختصاص لاتخاذ اللازم وفق نظام الحماية من الإيذاء.

ارتكب 100 حادثة.. سقوط تشكيل عصابي في قبضة شرطة الرياض

أطاحت شرطة الرياض، بـ9 أشخاص ارتكبوا ما يقارب 100 حادثة سرقة، وصرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن الجهة المختصة بشعبة التحريات والبحث الجنائي تمكنت من الإطاحة بأفراد تشكيل عصابي امتهنوا سرقة معدات التبريد من شاحنات نقل المواد الغذائية المبردة.

جارة المطعونة حتى الموت بالروابي تُطلع «عاجل» على تفاصيل مهمة

كشفت جارة المرأة المطعونة على يد زوجها حتى الموت في حي الروابي بجدة لـ«عاجل»، عن تفاصيل مهمة في الحادثة، وقالت بدرية عبدالله «جارة الضحية» إنها «كانت تسير في الممشى بدون أطفالها، حين باغتها زوجها بعملية الطعن الدموية».

حقوق الإنسان: 6 حالات لترك العمل بـ«دون إشعار»

أوضحت هيئة حقوق الإنسان، حقوق وواجبات العامل التي حددها نظام العمل ولائحته التنفيذية، مشيرة إلى أن لائحة نظام العمل حددت العلاقة بين العامل وصاحب العمل بما يحفظ حقوق وواجبات الطرفين.

وزارة البيئة تحدِّد موقع فيديو حرق القطة بـ«شكل مروِّع»

علقت وزارة البيئة والمياه والزراعة على مقطع فيديو متداول يظهر حرق قطة بشكل مروِّع، وقال المتحدث باسم وزارة البيئة والمياه والزراعة عبدالله بن مساعد أبا الخيل عبر «تويتر» إنه بالإشارة إلى المقطع المتداول لحرق قطة، تودّ الوزارة التوضيح أنها رصدت المقطع فور ظهوره في الشبكات الاجتماعية، وبدأت إجراءات التقصي محليًا، واتضح أن أول ظهور للمقطع في الهند، وبعدها ماليزيا، ويدعم ذلك البيئة التي تم فيها التصوير.

الأرصاد تعلن «طقس الثلاثاء»: سحب رعدية وغبار على عدة مناطق

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الأحوال الجوية ليوم الثلاثاء؛ لافتة إلى تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من منطقة نجران وكذلك على مرتفعات جازان، وعسير والباحة تمتد الى مرتفعات الطائف.

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