السعودية اليوم / مطار الملك عبدالعزيز الدولي يحصل على شهادة نظام إدارة الجودة (الأيزو ISO 9001:2015)



جدة 29 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م واس

حصل مطار الملك عبد العزيز الدولي على شهادة نظام إدارة الجودة حسب متطلبات مواصفة الأيزو ISO 9001:2015.

وتمكن مطار الملك عبد العزيز الدولي من تطبيق كافة المتطلبات والاشتراطات المطلوبة للحصول على تلك الشهادة بعد الانتهاء من التقييم الخارجي لإدارات المطار عن طريق شركة لويدز ريجيستر العالمية المانحة للاعتماد.

وتسلم شهادة الاعتماد ، مدير عام مطار الملك عبد العزيز الدولي عصام بن فؤاد نور ، من قبل ممثل شركة لويدز ريجستر العالمية المانحة للاعتماد.

ويأتي هذا الإنجاز إضافة لمجموعة الإنجازات ليكون المطار في مصاف أفضل المطارات العالمية المنافسة ، ويؤكد الالتزام بتبني ثقافة التميّز ، وتطبيق أفضل الممارسات والمعايير العالمية في مختلف مجالات عملياتها التشغيلية.

ويعد تحقيق هذه الشهادة اعترافاً عالمياً بالتزام المطار بالمعايير العالمية لتبسيط إجراءات العمل ، وقياس العمليات وتطويرها بشكل مستمر ، والرقابة الذاتية ، بالإضافة إلى تنمية قدرات العاملين وتحفيزهم على الأداء المميز والابتكار.

وأوضح مدير عام مطار الملك عبد العزيز الدولي ، أن إدارة المطار تلتزم بتقديم خدمات ذات جودة عالية تضمن أمن وسلامة جميع المسافرين والمستفيدين من الخدمات المقدمة في المطار بهدف تحقيق أعلى مستويات الرضا ، وقال :" أن الحصول على شهادة الآيزو جاء نتيجة تميز بيئة العمل في جميع إدارات المطار ، والكفاءة العالية للكوادر والإلمام والمعرفة بطبيعة العمل ، بما يتوافق مع أعمال وإجراءات الهيئة العامة للطيران المدني التي تطبق كافة المعايير المحلية والدولية ، وأن يكون حصول مطار الملك عبد العزيز الدولي على هذه الشهادة دافعًا للعمل وبذل المزيد من الجهد للحفاظ على المستوى العالٍ من الأداء".

وأشار نور إلى أن إدارة المطار أتمت جميع المراحل اللازمة واستوفت المعايير للحصول على الاعتماد ومنح الشهادة، حيث تم تشكيل فريق للعمل في وقت سابق لتحقيق المتطلبات وفق المعايير المتعلقة بتميز بيئة العمل.

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