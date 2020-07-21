شكرا لقرائتكم خبر عن 32 نقطة أمنية على مشارف مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

أكدت قيادات قوات أمن الحج، عدم ضبط حملات حج وهمية، مشددة على إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ المؤدية إلى العاصمة المقدسة والمشاعر لتحقيق حج آمن في ظل الاهتمام الكبير الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -يحفظهما الله-، بصحة الإنسان أولا لما يمر به العالم من ظرف استثنائي.

8 مهام

وكشف قائد مهام شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي عن 8 مهام تنفذها شرطة المنطقة لإحكام السيطرة على كافة المنافذ المؤدية إلى العاصمة المقدسة والمشاعر، أولا بإقامة طوق أمني على مداخل الجهة الشمالية في محافظة رابغ والجموم، والجهة الشرقية بمحافظة الطائف وضواحيها، والجهة الجنوبية بمحافظة القنفذة والليث، والجهة الغربية بمحافظة جدة وبحرة، وثانيا استحداث نقاط أمنية على الطرق غير المعبدة المحيطة بالعاصمة المقدسة والمشاعر، وثالثا تسيير دوريات أمنية وبصفة مستمرة على الطرق الرئيسية لرصد المخالفين وتطبيق العقوبات بحقهم، ورابعا استحداث مراكز ضبط أمني ثابتة ومتحركة في مواقع منتقاة بحسب ما يتم رصده وبشكل فوري، وخامسا رصد سري للاستراحات والجبال والأودية لمنع التسلل، وسادسا تشكيل فرق ميدانية في مدن ومحافظات منطقة مكة المكرمة لرصد حملات الحج الوهمية، وسابعا، تكثيف التواجد الأمني في مواقيت الإحرام لمنع الحجاج المخالفين من دخولها، وثامنا استحداث 32 نقطة منع كطوق أمني على مشارف العاصمة المقدسة أو المشاعر وكافة الطرق المؤدية لها تم توزيعها على 4 مناطق، مؤكدا أن جميع النقاط تتوافر فيها أجهزة ومعدات تقنية متطورة لرصد المخالفات ومخالفي نظام الحج.

4 قيادات

وبين مساعد قائد قوات أمن الحج لدوريات الأمن اللواء عبدالعزيز المسعد أن خطة دوريات قيادة الأمن تنفذ عبر 4 قيادات تتمثل في دوريات العاصمة المقدسة، وهي مستمرة في الأحياء والطرق على مدار العام وتكثيفها من خلال الدعم الذي حصلت عليه خلال موسم الحج، والقيادة الثانية المعنية بالمنطقة المركزية وتسير فيها دوريات راجلة بالإضافة إلى نقاط فرز وتدقيق على المنطقة المركزية والتحكم من خلالها بمنع من ليس لديه تصريح من الدخول إليها ومباشرة الحالات الأمنية بالمنطقة المركزية، والقيادة الثالثة مسؤولة عن منطقة المشاعر المقدسة والتي تشمل عرفة ومنى ومزدلفة وتسير فيها دوريات ومراكز ضبط أمني للتحقيق والتدقيق وتطبيق الإجراءات للمخالفين، والقيادة الرابعة مسؤولة عن قيادة المهام والإسناد الأمني وهي الموكلة بعملية الطوق الأمني الخارجي على المشاعر المقدسة من خلال نقاط ودوريات لكافة المواقع.

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خطة مرورية

وقال مساعد قائد قوات أمن الحج لشؤون المرور اللواء محمد البسامي: ترتكز محاور الخطة المرورية في الحج على نشر دوريات بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة والطرق الرابطة بينهما لتحقيق حركة مرورية مرنة وآمنة لخدمة ضيوف الرحمن، وتحقيق السلامة المرورية لكافة مستخدمي الطرق والارتقاء بمستوى العمل النوعي، إضافة إلى تنظيم الحركة المرورية في المنطقة المركزية والتحكم في جميع المحاور لتقليل الدخول إليها، وفقا لمرحلة التروية وأيام التشريق، والتحكم في جميع مداخل المشاعر المقدسة ومنع دخول المركبات غير المصرح لها، وتحديد خطوط سير حافلات الحجاج، وتنظيم حركة السير داخل العاصمة المقدسة، وإعداد خطة مرورية تراعي وجود الحجاج وسكنهم في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وصرف تصاريح للمركبات وللجهات الحكومية العاملة في الحج وفق تنظيمات محددة، والتحكم في طرق مكة الرابطة بين شمالها وجنوبها. مؤكدا مراعاة الخطط المرورية لاحتياجات سكان مكة المكرمة.

إسناد بشري

وأضاف قائد قوات الدفاع المدني بالحج اللواء حمود الفرج: عملت خطط الدفاع المدني على تغطية جميع المواقع التي يسلكها الحجاج سواء من المقرات والطرقات في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، إضافة إلى مسح شامل لكافة المواقع والمخيمات والمواقع الخدمية والأمنية والصحية، والتشديد على تطبيق البروتوكولات الصحية لجميع العاملين في الدفاع المدني والتنسيق والتناغم مع كافة الجهات، وتوزيع المراكز لتغطية كافة المواقع، إضافة إلى وجود خطة دعم وإسناد بشري في حال تطلب الأمر.