شكرا لقرائتكم خبر عن محلات السكراب والخردة «بؤرة خطرة» في النابية والان نبدء بالتفاصيل

طالب أهالي مركز النابية بالقطيف، باتخاذ خطوات حاسمة، ضد نشاط محلات السكراب والخردة والسيراميك، مشيرين إلى أنها حوّلت المنطقة إلى «عشوائية»، دون أي رقابة أو متابعة من المسؤولين، فضلًا عن دورها في تكرار حوادث الحريق، والأضرار البيئية والحضارية الكبيرة المترتبة عليها.

مخاطر مستمرة

قال المواطن محمد القحطاني، إن نشاط المحلات التي يزيد عددها على 50 سكرابًا وأكثر من 40 محلًا للسيراميك لا يزال قائمًا، رغم المخاطر التي يحملها، مشيرًا إلى أن أكثر من 2000 عامل وافد يمارسون نشاطهم دون رقيب.

وأضاف: «البعض يدّعي أن هذه المحلات مرخصة، ولا نعلم من أين حصلت على تصريح مزاولة النشاط التجاري المخالف في أراض زراعية وأراض لا تصلح لمزاولة مثل هذه الأنشطة»، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات لا تجلب إلا الدمار والخراب، فضلًا عن استيطان العمالة العشوائية، والإضرار بالبيئة والأمراض.

أضرار بيئية

وبيّن «القحطاني» أن حريق الخميس 9 يوليو شبّ على مساحة تقدر بحوالي 2000 متر مربع في عدد من المحلات، وما زلنا نعاني من تبعاته، سواء على البيئة أو المواطنين، مشيرًا إلى أن الأدخنة استمرت لفترة طويلة، ظل الدفاع المدني يتابع الموقع لمدة 4 أيام.

وتابع إن نحو 6 محلات أزالت بعض معداتها من السكراب والخردة خوفًا من الإزالة، لفترة مؤقتة، فالمحلات تغص بالمواد الكيميائية، والأسيد، والأصباغ، والبلاستيك، والمواد القابلة للاشتعال، وهذا ما يهدد بتكرار الحريق في أي وقت، لأن حرارة الشمس كفيلة بإشعال هذه المواد الخطرة، خاصة مع خلو المحال من أدوات السلامة.

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مواقع مخالفة

وطالب المواطن حمد عيد، بإزالة كل المواقع المخالفة من السكراب والتي تبيع جميع أنواع الحديد والألمنيوم، مشيرًا إلى أن محلات الخردة تجمع العديد من المواد المخالفة، سواء كانت قراطيس كراتين وفلين وإسفنج، وغيرها من المواد العشوائية والخطرة.

وأكد «عيد» ضرورة إعادة تأهيل المركز وتكثيف الأشجار في جميع زوايا النابية وإنشاء حدائق عامة، وزيادة الرقعة الخضراء، لتنقية الأجواء، وحمايتهم من أضرار الأدخنة.

إجراءات قانونية

في المقابل، أوضح رئيس المجلس البلدي بمحافظة القطيف م. شفيق السيف، أن المجلس أرسل خطابًا للبلدية يتضمن طلب إفادة حول ما يحدث في النابية، وردت بأنه تم إرسال إنذارات لجميع المحلات المخالفة لوقف نشاطها فورًا.

وتابع إن البلدية أغلقت بعض المحلات في مركز النابية من قبل، ولكن أصحاب المحلات عادوا مرة أخرى، مشيرًا إلى أنه تم شن حملة بمنطقة البدراني قبل أيام لإزالة المخالفات. وأكد «سيف» أن البلدية عازمة على إجراءات مماثلة في مركز النابية، وإزالة كافة المخالفات.

من جانبه، أوضح رئيس بلدية محافظة القطيف م. محمد الحسيني أن البلدية تنسّق مع الجهات المختصة، لتكوين لجنة مشرفة على إزالة المحلات المخالفة، وفور انتهاء التنسيق سيتم عمل اللازم تجاه المخالفين.