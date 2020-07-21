شكرا لقرائتكم خبر عن حلول بديلة لإنجاز «الصرف الصحي» بـ«ضاحية العيون» والان نبدء بالتفاصيل

تعمل الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية على زيادة خدماتها البيئية في محافظة الأحساء من خلال عدة مشاريع مختلفة، منها مشروع خط الصرف الصحي الداخل لمحطة المقربية بالعيون، والذي يهدف لإنشاء خطوط بطول 1620 مترا طوليا بأقطار 600-700 مم لإيصال الخدمات البيئية لمخطط الرابية ومنطقة جنوب المقربية، بقيمة تقارب 2 مليون ريال.

حلول مناسبة

وأوضحت الإدارة أن المتابعة الفنية للمشروع رصدت توقف عمل مقاول التنفيذ عن استكمال مهام أعماله قبل شهرين تقريبا لاعتراض خط مياه وخط كهرباء للضغط العالي نفس مسار المشروع، مما سبب تحديا لزم معه البحث عن حلول بديلة وذلك بترحيل ما اعترض المشروع من عقبات وتقديم حلول بديلة مناسبة، مشيرة إلى عقد اجتماع مع الرئيس التنفيذي للشركة المنفذة والذي تعهد برفع وتيرة وسير العمل في المشروع ورفع نسب الإنجاز وتقديم الحلول المناسبة سريعا، مع اتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقه، ولتأمين حركة بعض السكان تم اتخاذ اللازم وردم جزء من الموقع وتأمينه ليتسنى لهم المرور والدخول والخروج بأمان إلى حين اكتمال العمل.

توقف العمل

وطالب عدد من المواطنين من سكان ضاحية الأمير سلطان بمدينة العيون، بسرعة إنجاز مشروع الصرف الصحي الداخل لمحطة المقربية، بعد توقف وتأخر وتيرة العمل في المشروع، والذي سبب لهم معاناة كبيرة، في الوقت الذي تضرر الكثير بتأخر أعمال البناء في المنطقة، والتي جاورتها حفريات عميقة وخطيرة قد تهدد المارة وخاصة النساء والأطفال، وأهمية إعادة الحركة للشارع الهام المعروف بشارع «الأربعين».

خسائر مالية

وقال المواطن سلطان الشدي: نعيش حالة صعبة في ضاحية الأمير سلطان، بسبب التأخير في إنجاز مشروع خط الصرف الصحي الداخل لمحطة المقربية، والذي مضت عليه شهور كثيرة دون فائدة وهو في حالة توقف. وأضاف: التأخير سبب لي معاناة كبيرة وتم تأخيري في استكمال البناء الخاص بي، بسبب إغلاق الطريق والحفر الكبيرة أمام موقع البناء، وهو أيضا ما سبب لي خسائر مالية بسبب عدم دخول المعدات، وهو ما اضطرني إلى إحضار معدة خاصة لرفع الرمال والمواد الأخرى من خلف المبنى، وأناشد الجهات ذات الاختصاص بمتابعة المشروع والعمل على إنجازه بأسرع وقت وردم كامل الحفريات وإعادة تهيئة الطريق ليتسنى لنا العمل على استكمال البناء، أنا وغيري ممن حفرت أمام منازلهم الحفريات لحقنا ضرر كبير.

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إعاقة المرور

وقال المواطن فهد المياح: استبشرنا كثيرا في بداية المشروع بتواجد المعدات لمشروع خط الصرف الصحي خاصة وأنه مجاور لمنازلنا، إلا أنه وللأسف الشديد كانت الصدمة كبيرة لنا بسبب التأخير في إنجازه ووجود الحفريات أمام عدد من المنازل التي سببت إعاقة الحركة وكذلك مشكلة إغلاق أجزاء من الطريق الهام، ونأمل أن يتم استكمال المشروع والانتهاء منه بأسرع وقت.

حفر عميقة

وقال المواطن إبراهيم الشدي: نسكن قريبا من موقع مشروع خط الصرف الصحي المتأخر، ونواجه معاناة كبيرة خاصة في عملية الحركة والتحرك على هذا الشارع الهام الذي أصبح مظلما والمعاناة الأكبر تتمثل في الخوف على الأطفال من الحفر الكبيرة بالطريق والتي يتوجب معها أخذ كافة الاحتياطات حفاظا على سلامة الجميع كون الحفر عميقة ويوجد بها بعض المياه التي تجذب الحشرات والبعوض، وكل ما نطالب به هو العمل على استكمال المشروع الذي طال انتظاره على شارع حيوي وهام لتعود الحياة من جديد له.

تقاطعات رئيسة

وقال المواطن بندر العساف: يعتبر شارع الأربعين من الشوارع الهامة والحيوية التي تخدم ساكني الأحياء من حيث المساهمة في سرعة الوصول إلى منازلهم بيسر وسهولة ولذلك نأمل سرعة سفلتة الشارع وإنارته، ونطالب الجهات ذات الاختصاص في أمانة الأحساء ممثلة في بلدية العيون بوضع «دوار» عند التقاطعات الرئيسة كون الشارع مرتبطا بأربعة شوارع رئيسة.