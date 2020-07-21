شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق اسم الأمير فيصل بن خالد على طريق رئيسي بخميس مشيط والان نبدء بالتفاصيل

وجه الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، بإطلاق اسم الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، على الطريق الرابط بين طريق الملك خالد وطريق الملك عبدالله جنوب محافظة خميس مشيط.

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