شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير سلطان بن سلمان يعزي أسرة رائد المونولوج السعودي والان نبدء بالتفاصيل

قدم صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء خالص التعازي والمواساة لأسرة رائد المونولوج السعودي سعد التمامي. وعبر سموه في اتصال هاتفي بأسرة وأبناء الفقيد عن خالص تعازيه ومواساته سائلاً الله للراحل الرحمة وجنات النعيم، معرباً عن تقديره للجهود التي قام بها الراحل في «نشر الوعي بالقضايا المجتمعية منذ وقت مبكر فهو شخصية إعلامية وطنية عرفناه منذ سنواته الأولى المبكرة، ويحظى بالقبول والمحبة لدى شريحة واسعة من المجتمع».

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