شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الثقافة رئيسا لهيئة المكتبات و«فايز» نائبا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الثقافة عن تشكيل مجلس إدارة هيئة المكتبات، برئاسة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، ونائب وزير الثقافة حامد فايز عضواً ونائباً لرئيس المجلس، وعضوية كل من فيصل بن معمر، ود. فيصل التميمي، ود. نهى عطية، ود. جون أودينارين، وأمين مكتبة الملك فهد الوطنية محمد الراشد.

وسيتولى مجلس الإدارة إصدار القرارات اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة وفق صلاحياته، والإشراف على تنفيذ إستراتيجياتها، وإقرار السياسات المتعلقة بنشاطها، على أن تمتد عضويته لثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتُعقد اجتماعاته أربع مرات في العام أو كلما دعت الحاجة.