شكرا لقرائتكم خبر عن الكاظمي: علاقات العراق مع المملكة راسخة وإستراتيجية والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك بعد إعلان وزارة الخارجية السعودية بتأجيل زيارة رئيس الوزراء إلى المملكة، بعد اتفاق بين البلدين. ويشار إلى أنه كان من المتوقع أن يضم الوفد العراقي في أول زيارة خارجية بعد تولي الكاظمي رئاسة الوزراء، وزراء النفط والكهرباء والتخطيط والمالية، وكان من المقرر أن يلتقي الكاظمي ولي العهد الذي تجمعه به علاقة متينة.
وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي بأن الكاظمي تلقى «بتضامن وتفاعل أخوي نبأ تعرض خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لوعكة صحية طارئة دخل على إثرها المستشفى لإجراء بعض الفحوصات»، وأضاف إنه «تقرر تأجيل الزيارة إلى أقرب موعد ممكن يتفق عليه الجانبان».
وذكر المكتب أن الكاظمي أكد في اتصال هاتفي مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان «تمنياته الحارة لخادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والسلامة وللشعب السعودي الشقيق دوام الازدهار والسلام».
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