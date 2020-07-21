شكرا لقرائتكم خبر عن الكاظمي: علاقات العراق مع المملكة راسخة وإستراتيجية والان نبدء بالتفاصيل

بعد تأجيل زيارته الخارجية الأولى عقب توليه المنصب، قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عبر حسابه في تويتر: «أتطلع إلى خروج خادم الحرمين الشريفين من المستشفى بكامل الصحة والعافية وفي أقرب وقت، كي تتسنى لي زيارة المملكة العربية السعودية ، والاطمئنان عليه شخصيا»، كما أكد الكاظمي على قوة العلاقات السعودية - العراقية، قائلا: «علاقات العراق والمملكة راسخة وترتكز إلى الإيمان بالمصالح الإستراتيجية المشتركة، وأنا متفائل بمستقبلها».

جاء ذلك بعد إعلان وزارة الخارجية السعودية بتأجيل زيارة رئيس الوزراء إلى المملكة، بعد اتفاق بين البلدين. ويشار إلى أنه كان من المتوقع أن يضم الوفد العراقي في أول زيارة خارجية بعد تولي الكاظمي رئاسة الوزراء، وزراء النفط والكهرباء والتخطيط والمالية، وكان من المقرر أن يلتقي الكاظمي ولي العهد الذي تجمعه به علاقة متينة.

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي بأن الكاظمي تلقى «بتضامن وتفاعل أخوي نبأ تعرض خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لوعكة صحية طارئة دخل على إثرها المستشفى لإجراء بعض الفحوصات»، وأضاف إنه «تقرر تأجيل الزيارة إلى أقرب موعد ممكن يتفق عليه الجانبان».

وذكر المكتب أن الكاظمي أكد في اتصال هاتفي مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان «تمنياته الحارة لخادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والسلامة وللشعب السعودي الشقيق دوام الازدهار والسلام».