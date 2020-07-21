شكرا لقرائتكم خبر عن السديس: قادرون على إنجاح «الحج الاستثنائي» والان نبدء بالتفاصيل

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ د.عبدالرحمن السديس، أن موسم حج 1441 هـ يأتي تحت ظرف استثنائي، وأثبتت المملكة بقيادتها الحكيمة قدرتها على السيطرة على الأوضاع من خلال فرض الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الجهات المسؤولة وبالتعاون بين الجهات المختلفة، إضافة إلى وعي الشعب واحترامهم للأنظمة والقوانين.

وأوضح خلال اجتماع المجلس التنسيقي للجهات الحكومية العاملة بالمسجد الحرام، أمس، أن الأعمال التي قدمت على أرض الواقع أثبتت كفاءة الجهات الحكومية في كيفية التعامل مع تلك الظروف، وأن على جميع الجهات الحكومية العاملة داخل المسجد الحرام أن تتّحد وتُوحِّد الجهود وتستمر على ما هي عليه من نجاح وتميز وتعاون، فكلما زاد التعاون زادت حوكمة العمل وتقويمه وتحقق نجاحه وتميزه، فالواجب علينا أن يستمر التناغم والتميز، لأن ما نقدمه إنما هو خدمة لديننا ثم مليكنا ووطننا.

وأكد المجلس خلال اللقاء على تطبيق جميع الإجراءات والاحترازات التي أوصت بها لجنة متابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس «كورونا» بالمملكة، وعلى رأسها تكثيف عمليات الغسيل والتعقيم، ومراعاة المسافات والاشتراطات الصحية، ومنع التجمعات البشرية، وتكثيف التوعية والتثقيف الصحي من خلال قنوات الرئاسة الإلكترونية. ‏