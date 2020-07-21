شكرا لقرائتكم خبر عن مسارات لمنع تداخل ضيوف الرحمن بالمساجد والان نبدء بالتفاصيل
وشملت الاستعدادات تجهيز مسجدي «نمرة والمشعر الحرام» بجميع الخدمات التي تضمن تحقيق «البروتوكولات» الاحترازية، منها وضع مسارات للحركة تضمن عدم التداخل بين الحجاج وتحديد بوابات الدخول والخروج ووضع آلية لتوزيع الحجاج داخل المساجد، وتخصيص فريق متخصص للقيام بالتعقيم بشكل مستمر، وتوفير جميع ما يلزم للتعقيم وتحقيق التباعد المطلوب بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وأنهت الوزارة ممثلة بفرعها في منطقة مكة المكرمة الأعمال الفنية للمساجد من صيانة وتشغيل ونظافة وتعقيم وتزويدها بالسجاد الفاخر ومتابعة مشروع تطوير أنظمة التكييف وتنقية الهواء، وصيانة المولدات الكهربائية، والكاميرات لمتابعة تقديم الخدمات وفق أعلى معايير الجودة وبما يضمن أن يؤدي الحجاج نسكهم بكل يسر وطمأنينة.
وحرصت على تكثيف البرامج والوسائل التوعوية بمساجد المشاعر المقدسة ومقر تواجد الحجاج عبر تركيب الشاشات التفاعلية واللوحات الثابتة المزودة بالرموز الشريطية «الباركود» لتحميل مصحف المدينة النبوية على الأجهزة الذكية.
كانت هذه تفاصيل خبر مسارات لمنع تداخل ضيوف الرحمن بالمساجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.