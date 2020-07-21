شكرا لقرائتكم خبر عن مسارات لمنع تداخل ضيوف الرحمن بالمساجد والان نبدء بالتفاصيل

أكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد استعداداتها لاستقبال حجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة بموسم الحج الاستثنائي، وذلك بتجهيز المساجد في منطقة المشاعر المقدسة والمواقيت والأعمال والبرامج التوعوية، وتطبيق وسائل السلامة المعمول بها في ظل جائحة كورونا وفق الإجراءات الاحترازية الصادرة من الجهات المختصة بالتنسيق مع وزارة الحج والخطة المعتمدة لعمل الوزارة وخدماتها لضيوف الرحمن.

وشملت الاستعدادات تجهيز مسجدي «نمرة والمشعر الحرام» بجميع الخدمات التي تضمن تحقيق «البروتوكولات» الاحترازية، منها وضع مسارات للحركة تضمن عدم التداخل بين الحجاج وتحديد بوابات الدخول والخروج ووضع آلية لتوزيع الحجاج داخل المساجد، وتخصيص فريق متخصص للقيام بالتعقيم بشكل مستمر، وتوفير جميع ما يلزم للتعقيم وتحقيق التباعد المطلوب بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وأنهت الوزارة ممثلة بفرعها في منطقة مكة المكرمة الأعمال الفنية للمساجد من صيانة وتشغيل ونظافة وتعقيم وتزويدها بالسجاد الفاخر ومتابعة مشروع تطوير أنظمة التكييف وتنقية الهواء، وصيانة المولدات الكهربائية، والكاميرات لمتابعة تقديم الخدمات وفق أعلى معايير الجودة وبما يضمن أن يؤدي الحجاج نسكهم بكل يسر وطمأنينة.

وحرصت على تكثيف البرامج والوسائل التوعوية بمساجد المشاعر المقدسة ومقر تواجد الحجاج عبر تركيب الشاشات التفاعلية واللوحات الثابتة المزودة بالرموز الشريطية «الباركود» لتحميل مصحف المدينة النبوية على الأجهزة الذكية.