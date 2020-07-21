شكرا لقرائتكم خبر عن القصبي: نمو يليق بالتاريخ والمستقبل والان نبدء بالتفاصيل

أشاد وزير التجارة ووزير الإعلام المكلف د. ماجد القصبي بالعلاقات السعودية العراقية وما تشهده من نمو يليق بالتاريخ والمستقبل الذي يجمع وينتظر البلدين، مبينا أنه برغم من إرجاء زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى المملكة، إلا أن اجتماعات مجلس التنسيق السعودي العراقي مستمرة، والعمل متواصل لتحقيق المنشود سياسياً واقتصادياً وتنموياً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القصبي: نمو يليق بالتاريخ والمستقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.