شكرا لقرائتكم خبر عن 30 مصلى لعيد الأضحى بالجبيل الصناعية والان نبدء بالتفاصيل

خصصت إدارة الخدمات الاجتماعية بالهيئة الملكية في الجبيل، أسماء المساجد والجوامع المخصصة لإقامة صلاة العيد، ونفذت بها الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من فيروس كورونا المستجد ، بهدف حماية المصلين من الازدحام، بالإضافة إلى عمليات التنظيف وتعقيم المساجد بالأدوات المناسبة وتوفير المنظفات والمعقمات. وشملت المساجد والجوامع: جامع ابن تيمية بحي الفناتير، جامع أبو بكر الصديق، وجامع عثمان بن عفان بمحلة الحجاز، وجامع أبو هريرة بمحلة مكة الشمالية، وجامع سعد بن أبي وقاص بمحلة مكة الجنوبية، وجامع دارين، وجامع ابن القيم بمحلة الأحساء الشمالية، وجامع مطر البوعينين بحي الفيحاء، وجامع الزبير ابن العوام، وجامع أحمد بن حنبل بمحلة نجد، وجامع الفاروق بمحلة الفاروق الجنوبية، وجامع حذيفة بن اليمان بمحلة الفاروق الشمالية، وجامع الأمير محمد بن فهد بمحلة القدس، وجامع عبدالله بن عباس بمحلة الأندلس، وفي محلة الفردوس تم تخصيص جامع حمزة بن عبدالمطلب وجامع عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وجوامع طيبة والعلا وينبع والرياض والطائف بحي جلمودة، وجامع عائشة بنت أبي بكر بحي المطرفية، وجامع الخليج بحي الخليج، وجامع أنس بن مالك بحي الحويلات، وجامع سعد بن معاذ بحي اللؤلؤ، وجامع أيوب الأنصاري بحي البحر، وجامع عبدالله بن مسعود بالمنطقة المساندة، ومسجد رقم «2» و «14» في حي العمال. يذكر أن الهيئة أتاحت فرصة تطوعية للمشاركة في تنظيم إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك، وسينفذها عدة متطوعون من نادي موظفي الهيئة الملكية التطوعي، ونادي الجبيل التطوعي، وبقية المتطوعين المستقلين، وذلك بهدف توعية المصلين بالإجراءات الاحترازية والتحقق من تطبيقها وتنظيم مصليات العيد وعملية دخول وخروج المصلين.

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